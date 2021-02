Het RIVM meldt maandag 2.273 nieuwe positieve coronatests. Deze cijfers geven echter een vertekend beeld omdat alle GGD-testlocaties zondag dicht waren in verband met de door het KNMI afgegeven code rood. Ook maandagochtend bleven sommige testlocaties gesloten vanwege winters weer. GGD's en laboratoria verwerkten nog wel testuitslagen van zaterdag.

Normaal gesproken vergelijkt NU.nl de dagcijfers met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit gewoonlijk een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Ook het gemiddelde is echter verstoord, doordat zondag niemand bij de GGD is getest.

Verder meldt het RIVM dat in de afgelopen 24 uur 25 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd zijn. Het gaat hierbij slechts om de meldingen, deze coronapatiënten zijn dus niet allemaal het afgelopen etmaal overleden.

Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag, en dus ook op de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten brengt.

Tot en met zondag daalde het gemiddelde aantal nieuwe gevallen, maar niet meer zo snel als in de weken ervoor. Het RIVM vreest dat het aantal positieve tests in de loop van februari kan stijgen door de opmars van de Britse variant.

Aantal dagelijkse positieve tests

GGD sluit alle testlocaties bij code rood

De 25 GGD-locaties hebben besloten hun deuren te sluiten zodra het KNMI code rood afgeeft. Daarbuiten bepalen de test- en priklocaties in het land zelf of zij het, gezien de weersomstandigheden, verantwoord achten open te blijven.

Maandag was tot 12.00 uur overal in Nederland code oranje van kracht wegens het winterweer. In Noord-Holland, Groningen en Friesland blijft code oranje tot 18.00 uur gelden. In de rest van Nederland is sprake van code geel.

Onder meer in de provincie Groningen en in Haarlem is ervoor gekozen om teststraten gesloten te houden vanwege het winterse weer.

De GGD heeft laten weten dat niemand zich verplicht hoeft te voelen de straat op te gaan. Een afspraak kan verzet worden.