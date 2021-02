Het demissionaire kabinet heeft besloten om de avondklok die sinds 23 januari van kracht is, te verlengen tot en met 2 maart. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Aanvankelijk zou de avondklok woensdag om 4.30 uur aflopen. Dat is niet langer aan de orde. De Tweede Kamer moet nog met het besluit instemmen.

Bij de aankondiging van de eerste avondklok op 20 januari sprak het kabinet over de noodzaak om de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus en andere varianten waar zorgen over bestaan, onder controle te krijgen.

Met de verlenging loopt de avondklok in de pas met de regels voor de horeca, aangezien restaurants en locaties met horecafunctie ook tot en met 2 maart gesloten zijn.

Net zoals in de afgelopen weken mag ook komende tijd niemand tussen 21.00 en 4.30 uur zonder dringende reden naar buiten. Tijdens de avondklok mogen mensen zich niet op straat of op andere openbare plekken begeven, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. Wie zich niet aan de maatregel houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.

Geruchten over de verlenging van de avondklok deden al langer de ronde. "Ik vrees het ergste", zei premier Mark Rutte vorige week donderdag nog in de Tweede Kamer.

Na de invoering van de avondklok op 23 januari was het een aantal avonden achtereen erg onrustig in verschillende steden: er werd gedemonstreerd en in zeker tien steden braken rellen uit. Hierdoor zagen veel gemeenten zich genoodzaakt om noodbevelen of noodverordeningen af te kondigen.