Nog niet alle teststraten zijn maandag geopend, zo blijkt uit berichten van de regionale GGD's en een eerste inschatting van de landelijke GGD. Onder meer in de provincie Groningen en in Haarlem is ervoor gekozen om teststraten gesloten te houden vanwege het winterse weer.

In Groningen blijven bijvoorbeeld de teststraten in Delfzijl, Grijpskerk en Veendam gesloten. De overige prik- en testlocaties in de regio zijn wel geopend en sneeuwvrij gemaakt.

Ook in Haarlem heeft de GGD voor sluiting gekozen. "De beperkte inzet van treinen en het winterse weer zorgen ervoor dat de teststraat niet goed bereikt kan worden voor zowel personeel als inwoners." De vaccinatie- en testlocatie bij Schiphol ging wel open, maar dan van 11.00 tot 18.00 uur. Meerdere lezers hebben aan NU.nl laten weten dat ze om 9.00 uur aanwezig waren, maar ter plekke te horen kregen dat hun afspraken niet doorgingen.

Ook de testlocaties in Nijmegen en Tiel zijn later geopend en sluiten om 16.00 uur. De locaties in Culemborg en Lent zijn gesloten. Een testlocatie in Elst kampte met een kapotte verwarmingsketel en blijft ook dicht.

In Alphen aan den Rijn is besloten de testlocatie per direct te sluiten omdat "de huidige omstandigheden het niet toelaten om de veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen". De GGD meldt dat het callcenter is begonnen met het annuleren van de afspraken.

De GGD heeft laten weten dat niemand zich verplicht hoeft te voelen de straat op te gaan. Een afspraak kan verzet worden. "Tegelijkertijd willen wij ervoor blijven zorgen dat mensen zich kunnen laten testen en dat beschikbaar vaccin zo snel mogelijk gebruikt wordt."

Eerder liet de ouderenbond ANBO al aan NU.nl weten dat het zich zorgen maakt over ouderen die nu in de kou en met deze gladheid voor hun vaccinatie de straat op moeten.