De GGD GHOR wil maandag de test- en vaccinatielocaties weer openen. Het is nog afhankelijk van de situatie in de regio of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, laat een woordvoerder van de koepelorganisatie weten aan NU.nl.

Het KNMI heeft vanaf middernacht tot maandag 12.00 uur code oranje uitgegeven voor grootschalige gladheid. Tot middernacht geldt nog een code rood, waardoor de koepelorganisatie besloot de test- en vaccinlocaties zondag te sluiten.

Het is echter wel afhankelijk van de regio of een test- of vaccinatielocatie geopend kan worden. "Wellicht dat er per regio nog een andere weercode komt", aldus de woordvoerder. "Ook moeten de regionale GGD's zelf een inschatting maken: als zij inschatten dat het niet verantwoord is om een locatie te openen, dan gaan ze dat ook niet doen."

De GGD's vragen de mensen "weloverwogen" op pad te gaan. "De GGD kan zich goed voorstellen dat mensen met een gemaakte afspraak voor komende maandag, liever niet de straat op gaan", aldus de GGD GHOR.

Mensen die om wat voor reden niet naar een test- of vaccinatielocatie kunnen of willen komen, wordt gevraagd contact op te nemen met de GGD.

Bij de GGD's staan maandag 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland.