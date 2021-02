Het RIVM heeft zaterdag de miljoenste bevestigde besmetting met het coronavirus geregistreerd. In de afgelopen etmaal zijn 4.130 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.893).

Het aantal positieve tests dat sinds het begin van de coronacrisis in Nederland is afgenomen, is met de 4.130 nieuwe positieve tests van zaterdag gestegen naar 1.001.894.

Overigens ligt het werkelijke aantal besmettingen in het land waarschijnlijk veel hoger. In het begin van de coronacrisis werd een strakker testbeleid gehanteerd. Ook laat niet iedereen die besmet is met het virus zich testen.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalt al sinds de feestdagen.

Het RIVM heeft ook 61 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het gaat hierbij om meldingen, wat dus niet betekent dat de personen in dezelfde 24 uur zijn overleden. Soms komt een melding later binnen vanwege de verwerkingstijd van gegevens.

Gemiddelden van de afgelopen week Zaterdag 6 februari: 3.893

Vrijdag 5 februari: 3.904

Donderdag 4 februari: 3.916

Woensdag 3 februari: 3.988

Dinsdag 2 februari: 4.085

Maandag 1 februari: 4.141

Zondag 31 januari: 4.261

Testlocaties zondag dicht vanwege code rood

De komende dagen worden minder mensen getest dan gepland. Dit komt doordat alle testlocaties zondag dicht blijven, omdat het KNMI code rood heeft afgegeven. Bij code rood worden alle afspraken verzet. Ook maandag blijft een aantal locaties dicht. Bij code geel en oranje besluiten de GGD's zelf of ze de teststraten wel of niet sluiten.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden sinds de eerste persoon in Nederland positief testte op het coronavirus. Dit gebeurde op 27 februari in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Achteraf bleek dat voor die positieve test al andere mensen besmet waren.