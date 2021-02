De 25 GGD-locaties sluiten de komende dagen hun deuren als het KNMI vanwege de sneeuwstorm code rood afgeeft. Tot die tijd bepalen de test- en priklocaties in het land zelf of zij het, gezien de weersomstandigheden, verantwoord achten open te blijven. Dat heeft belangenorganisatie GGD GHOR zaterdag bekendgemaakt.

Nederland maakt zich op voor de zwaarste sneeuwstorm in jaren. Er worden tientallen centimeters sneeuw en flinke ijzel verwacht.

De GGD Rotterdam-Rijnmond besloot code rood niet af te wachten en maakte eerder al bekend dat negen van de elf testlocaties dichtgaan.

Veilige omgeving staat voorop

"De test- en priklocaties houden doorlopend het weer en de toegankelijkheid in de eigen regio in de gaten", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. "De inzet is zoveel mogelijk te blijven testen en vaccineren, maar een veilige omgeving in en rondom onze locaties staat voorop."

Zodra een testlocatie wordt gesloten, ontvangt iedereen die een afspraak heeft een sms of telefoontje met dit nieuws.

Wie niet de straat op wil, kan afspraak verplaatsen

De GGD kan zich goed voorstellen dat mensen met een gemaakte afspraak liever niet de straat opgaan, terwijl code geel of oranje van kracht is.

"Mensen wordt gevraagd alleen weloverwogen op pad te gaan", meldt de woordvoerder. "Wie zich ongemakkelijk voelt om naar een test- of vaccinatielocatie te gaan en de afspraak wil verzetten, kan contact opnemen met het GGD-callcenter waar de afspraak eerder mee is gemaakt."