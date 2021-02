Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die naar het primair onderwijs gaan moeten vanaf maandag met klachten thuisblijven en zich laten testen. Dat staat in het vrijdag aangepaste advies over het zogenoemde snottebellenbeleid van het Outbreak Management Team (OMT).

Het advies voor kinderen (4-12 jaar) is hiermee gelijkgetrokken met oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. De aanleiding voor het OMT om het advies aan te passen is de heropening van de scholen aankomende maandag.

Ouders moeten hun kinderen (4-12 jaar) thuishouden en laten testen wanneer ze de bekende coronasymptomen (hoesten, benauwdheid, verlies van reuk) of verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) vertonen. Kinderen mogen wel naar school en de opvang als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en/of benauwdheid. In afwachting van de testuitslag moeten kinderen thuisblijven, ook als een huisgenoot geïnfecteerd is of coronasymptomen vertoont.

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar mogen nog wel naar de dagopvang en gastouderopvang met milde klachten. Wel moeten zij - net als de oudere kinderen - thuisblijven als klachten verergeren of als zij in afwachting zijn van een testresultaat.

Een kind mag weer naar de kinderopvang of basisschool als hij of zij 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na een week nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.

De PO-Raad meldt vrijdagavond de protocollen zo snel mogelijk aan te passen naar aanleiding van het aangepaste OMT-advies.

Het OMT heeft bij de aanpassing van dit advies gekeken naar de huidige situatie van het coronavirus in Nederland, de opkomende coronavarianten en het recente grootschalige onderzoek in de gemeente Lansingerland. Maandag openen de basisscholen voor het eerst dit jaar weer hun deuren. Het voortgezet onderwijs blijft in ieder geval nog tot 1 maart gesloten.