De vaccinatielocaties van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn zondag "met het oog op extreme weersomstandigheden" gesloten, zo wordt vrijdag gemeld. "De veiligheid van onze kwetsbare bezoekers op leeftijd en ons personeel staat voorop", aldus de GGD.

Dat betekent dat de mensen die ingeënt zouden worden op de locaties in Doetinchem en Apeldoorn een week later hun prik zullen krijgen.

Een uitzondering geldt voor zorgmedewerkers die aanstaande zondag in Apeldoorn een afspraak hadden gepland voor hun tweede prik. Zij kunnen op vrijdag 19 februari terecht in Zutphen. "De tweede prik wordt dan nog ruim binnen de maximale termijn van zes weken gezet", aldus de GGD.

Er wordt verder gemeld dat de zeven teststraten ook beperkt open zullen zijn op zondag, namelijk van 8.30 tot 16.30 uur.

Dit weekend wordt op veel plaatsen 10 tot 20 centimeter sneeuw verwacht. Ouderenbond ANBO meldde eerder al aan NU.nl zich zorgen te maken over de weersomstandigheden en de ouderen die op pad moeten voor hun inenting. De GGD liet hierop weten tenten te plaatsen, zodat ze uit de wind staan bij de priklocaties.

GGD Rotterdam-Rijnmond sluit meerdere teststraten

GGD Rotterdam-Rijnmond meldde eerder op vrijdag dat bijna alle testlocaties in de regio zondag en maandag dicht zullen blijven vanwege het winterweer. Twee van de elf locaties gaan wel open, net als de vaccinatielocatie.

De GGD meldt dat het besluit "lastig" was om te nemen. "We willen uiteraard bereikbaar zijn voor alle inwoners van onze regio", laat de organisatie op de website weten. "Aan de andere kant kiezen we voor de veiligheid van onze bezoekers én medewerkers op de locatie, maar ook op de weg ernaartoe."