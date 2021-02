Kapperszaken in België mogen vanaf 13 februari hun deuren weer openen om het welzijn van inwoners te vergroten. Volgens premier Alexander De Croo speelt lichaamsverzorging "een belangrijke rol" in hoe Belgen zich voelen. Overige niet-medische contactberoepen moeten wachten tot 1 maart. De zuiderburen gaan ook vakantieparken, dierentuinen en campings heropenen.

Campings en vakantieparken mogen maandag al gasten ontvangen, terwijl dierentuinen net als kappers moeten wachten tot 13 februari. Gemeenschappelijke, bijvoorbeeld sanitaire binnenruimtes, blijven dicht. Overige coronamaatregelen, zoals de sluiting van restaurants en cafés, worden verlengd tot 1 april. Ook de avondklok blijft in stand.

De beslissingen werden vrijdagavond bekendgemaakt na afloop van het Overlegcomité van de zes regeringen. Een klein aantal versoepelingen kunnen "onder strikte voorwaarden" worden verantwoord, vertelde De Croo.

Volgens de premier heeft België het coronavirus "relatief goed onder controle". De Croo stelt dat de in het land aanwezige virusvarianten de besmettingscijfers fors doen stijgen, maar sinds december de situatie "redelijk stabiel" is. "De regels die in ons land gelden, werken. Dat komt doordat wij samen die regels toepassen."

België gaat reizigers uit risicogebieden strenger controleren

Voorzichtigheid blijft geboden, benadrukt De Croo. België wil mede daarom inwoners die terugkeren uit zogeheten risicogebieden strenger controleren. Normaliter moet een reiziger in quarantaine en zich tweemaal laten testen, maar velen doen dat laatste niet.

Hun gegevens worden voortaan gedeeld met de politie als zij zich niet laten testen, meldde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. "Zodat ze gesanctioneerd kunnen worden. We willen een signaal geven aan de mensen die zich wel aan de maatregelen houden. Wie de kantjes er van afloopt, zal dat niet langer ongestraft kunnen doen", aldus de minister.