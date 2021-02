Het Rode Kruis wil getraind personeel inzetten dat naar afgelegen en geïsoleerde gemeenschappen gaat om daar mensen aan coronavaccins te helpen. "Door dit plan kunnen 500 miljoen mensen voorzien worden van een COVID-vaccinatie", zegt de hulporganisatie, die miljoenen nodig heeft om het uit te voeren.

Het Rode Kruis zegt in 66 landen klaar te staan om de hulpverlening te starten. Het is daarnaast de bedoeling dat de hulporganisatie misinformatie over de vaccinatie tegengaat.

"Het Rode Kruis heeft ruim 92 miljoen euro nodig voor deze wereldwijde hulpverlening. In tientallen andere landen zijn de gesprekken met overheden hierover in volle gang."

De hulporganisatie benoemt dat 70 procent van alle vaccins tot nu toe geleverd is aan de vijftig rijkste landen ter wereld. "Daartegenover staat het feit dat de vijftig armste landen ter wereld nog geen 0,1 procent van alle vaccins heeft gekregen", zo blijkt uit de analyse van het Rode Kruis.

De gezondheidsorganisatie WHO sprak zich eerder uit over landen die "vaccins hamsteren". De hoogste baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat het niet alleen "moreel falen is", maar dat het er ook voor zorgt dat de pandemie blijft smeulen.

Mike Ryan, hoofd-directeur van het WHO Health Emergency Programma, voegde hieraan toe dat sommige landen "vechten om een stuk taart, terwijl zorgpersoneel in arme landen niet eens toegang heeft tot de kruimels".