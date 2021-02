De Gezondheidsraad adviseert om het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de University of Oxford niet te geven aan mensen van 65 jaar en ouder. Het middel is wél geschikt voor ouderen van 60 tot 65 jaar, schrijft het adviesorgaan donderdag aan demissionair Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Over de werkzaamheid en effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin bij 65-plussers is nog te weinig bekend, omdat zij maar in geringe mate meededen aan vaccinstudies. Dat was ook de reden voor landen om ons heen, zoals Duitsland en België, om het vaccin niet aan deze doelgroep te geven.

Opvallend is dat voor de leeftijdsgroep 60-65 jaar ook nog weinig gegevens voorhanden zijn om de effectiviteit van het middel te bepalen. Wel blijkt uit onderzoek van het RIVM dat het op korte termijn inenten van deze groep ziekenhuisopnames en sterfte door COVID-19 kan voorkomen. Hier sluit de Gezondheidsraad zich bij aan.

Daarnaast zijn ook bij mensen vanaf 56 jaar nog te weinig data beschikbaar om de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin te berekenen. Wel wekt het vaccin volgens de Gezondheidsraad een immuunrespons op bij deze groep die vergelijkbaar is bij die van 18 tot 55-jarigen.

In zijn algemeenheid adviseert de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken bij ouderen tot 65 jaar, "omdat met vaccinatie van deze groep nu de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt".

'Mensen tussen de 50 en 60 jaar als volgende aan de beurt'

Als de groep van 60- tot 65-jarigen is ingeënt, adviseert de raad om over te gaan tot vaccinatie van twee andere groepen: overige medische risicogroepen tot zestig jaar en mensen in de leeftijdsgroep van vijftig tot zestig jaar. Bij beide groepen zou begonnen moeten worden met de oudste personen.

De Jonge had de Gezondheidsraad gevraagd om met een advies te komen over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Het kabinet wilde het vaccin in principe inzetten bij volwassenen die jonger zijn dan zestig jaar.

Vanwege leveringsproblemen bij de farmaceut krijgt Nederland, net als de hele EU, op korte termijn minder doses van het Brits-Zweedse vaccin binnen dan vooraf gedacht. De Jonge verwacht een levering van een miljoen tot 1,5 miljoen doses in het eerste kwartaal. Nederland ontvangt in totaal 11,6 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het coronavaccin van AstraZeneca vorige week goed voor de Europese markt.