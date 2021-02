Het is "pertinent onjuist" dat medewerkers in de GGD-vaccinatiecentra veel vaccin verspillen, zoals sommige ziekenhuizen en apothekers beweren. Minder dan 2 procent van de coronavaccins waarover de GGD's beschikken, wordt verspild, zegt koepelorganisatie GGD GHOR donderdag.

2 procent is "heel erg weinig, want van andersoortige vaccins gaat gemiddeld zo'n 10 procent verloren", zegt een woordvoerder. Volgens de GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van GGD's in Nederland, wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de coronavaccins.

Apothekers en ziekenhuizen zeiden donderdagochtend tegen het AD dat GGD's onnodig een deel van het Pfizer-vaccin weggooien, omdat ze de restanten niet in een flacon mogen mengen tot extra doses.

Ziekenhuizen gebruiken het resterende deel van het vaccin als extra dosis door deze aan te vullen met de inhoud van een nieuwe flacon. Volgens Noortje Swart, vaccincoördinator van ziekenhuisapothekers, is dit de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen en is deze methode veilig.

De GGD's gebruiken het restant in een flacon niet. Dit komt doordat ze zijn gebonden aan de richtlijn van het RIVM waarin staat dat vaccins niet gemengd mogen worden. De kans bestaat namelijk dat de vloeistof verontreinigd raakt. Ook vaccinfabrikant Pfizer wil dit niet.

GGD: 'Er wordt opvallend secuur gewerkt'

Vaccinvloeistof kan verloren gaan als een flesje bijvoorbeeld niet goed is bewaard in een vriezer. Er kan ook iets misgaan met het aanprikken van een flesje of met het vullen van een injectiespuit. Met de flesjes met coronavaccin wordt juist opvallend secuur gewerkt, merkt GGD GHOR op.

Op de priklocaties wordt aan het eind van de dag in de gaten gehouden hoeveel afspraken er nog staan en of het dan nog nodig is om een nieuwe flacon te openen. Een flacon is goed voor zes en soms zeven vaccinaties. Als er vaccin in een flesje overblijft, worden daarmee eigen prikkers ingeënt.



"Het uitgangspunt is dat het aantal prikken precies moet uitkomen met het aantal aangebroken flacons, maar het is zonde om vaccin weg te gooien. In dat geval hebben eigen prikkers geluk, zo is met alle GGD's afgesproken", aldus de zegsvrouw.