Medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden overspoeld met dreigtelefoontjes sinds woensdag naar buiten is gekomen dat coronapatiënten daar gedwongen opgenomen kunnen worden. "Het is ongekend", zo zegt een woordvoerder donderdag tegen NU.nl.

Op sociale media werd opgeroepen tot het belagen van medewerkers van het ziekenhuis. Sindsdien wordt er steeds gebeld door mensen die dreigen en schelden. Sommigen bellen wel vijftien keer.

De medewerkers van het ziekenhuis zijn enorm geschrokken. Volgens de woordvoerder is het nieuws, dat woensdag in de Staatscourant verscheen, totaal verkeerd opgepikt.

Het UMCG heeft namelijk faciliteiten voor dwangopnames van tbc-patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gevraagd of deze faciliteiten, indien nodig, gebruikt kunnen worden voor gedwongen isolatie van coronapatiënten.

"Het gaat hier om een uiterste geval", zo legt de woordvoerder uit. De gedwongen isolatie, een maatregel die overigens nog nooit is ingezet in de coronacrisis, is alleen bedoeld voor mensen die een gevaar voor hun omgeving vormen.

Er gaat ook veel aan vooraf. Zo adviseert een GGD-arts de voorzitter van de veiligheidsregio, die na overleg met een officier van justitie kan besluiten tot gedwongen isolatie. Dat wordt weer getoetst door een civiele rechter.