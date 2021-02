De meeste Nederlandse basisscholen gaan maandag open, meldt de Inspectie van het Onderwijs donderdag aan NU.nl. De inspectie heeft van een paar schoolbesturen te horen gekregen dat ze de scholen wel dichthouden, de meeste daarvan staan in Noord-Brabant.

Van de basisscholen die maandag onderwijs op afstand blijven geven, vallen enkele tientallen scholen onder de Lowys Porquinstichting. De scholen van dat schoolbestuur staan in West-Brabant en Zeeland.

Ook een school in het Brabantse Hapert houdt de deuren gesloten. Volgens een woordvoerder van de inspectie is het aantal schoolbesturen dat heeft besloten de scholen gesloten te houden "op één hand te tellen".

"Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen veilig naar school kunnen", zegt de woordvoerder. Maar als de GGD het niet veilig acht om een school te openen of als een school over te weinig personeel beschikt (door bijvoorbeeld ziekte of doordat docenten in quarantaine zitten), dan heeft de inspectie daar begrip voor.

Stephane Cepero, voorzitter van Lowys Porquin, zei woensdag al tegen het AD dat veel leraren op de scholen binnen de stichting "ziek zijn, in de risicogroep vallen of niet durven".

Voortgezet onderwijs blijft tot 1 maart dicht

Ook bij basisschool Het Palet in Hapert speelt angst een grote rol bij het nog niet openen van de deuren. Beide scholengemeenschappen zijn wel van plan om na de voorjaarsvakantie, op 22 februari, weer open te gaan. In de tussentijd geven ze net zoals in de afgelopen maanden onderwijs op afstand.

Na een periode van bijna twee maanden kunnen de meeste basisschoolleerlingen maandag weer naar school. Wel zijn er strenge voorwaarden aan de heropening verbonden, zoals een quarantaineplicht voor de hele klas bij één besmette leerling en het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 mondkapjes te laten dragen als ze niet op hun plek zitten.

Het voortgezet onderwijs mag in ieder geval tot 1 maart nog niet open.