Ouderenorganisatie ANBO maakt zich zorgen om de ouderen die in de komende dagen en volgende week op pad moeten voor hun vaccinatie. De weersvoorspellingen wijzen erop dat het grootste deel van Nederland met stevig winterweer te maken krijgt, wat de ouderen volgens een ANBO-woordvoerder "kan afschrikken".

De bond heeft al signalen gekregen van ouderen die liever willen dat de vaccinatie verplaatst wordt. "Dan willen ze liever wachten tot ze de prik bij de huisarts krijgen, maar dat kan weken duren."

Een groot deel van Nederland krijgt dit weekend te maken met 10 centimeter sneeuw, lokaal kan het zelfs oplopen tot meer dan 20 centimeter.

ANBO wijst erop dat er in de groep die nu gevaccineerd wordt, de 85- tot 90-plussers en binnenkort ook de 80-plussers, mensen zitten die bijvoorbeeld moeilijk in een auto kunnen komen en niet altijd even ver kunnen lopen.

Daarbij is het gezien de weersomstandigheden voor hen ook moeilijk om buiten te wachten, schetst de woordvoerder.

De GGD kan desgevraagd melden dat er snel wordt ingespeeld op de komende winterse buien. Zo zijn er bij veel priklocaties inmiddels tenten neergezet of worden die snel verwacht. Zo staan de ouderen uit de wind.