Huisartsen hebben vorige week meer patiënten naar ziekenhuizen doorverwezen dan een week eerder, maar het aantal verwijzingen ligt door de coronacrisis nog wel onder het verwachte niveau. Ook de operatiecapaciteit in de ziekenhuis is licht toegenomen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag.

Het aantal verwijzingen lag vorige week op 86 procent van het verwachte aantal verwijzingen onder normale omstandigheden, blijkt uit de wekelijkse analyse van de NZa. In de voorgaande week was dit nog 77 procent.

Volgens de toezichthouder volgt het aantal verwijzingen naar de ggz sinds begin januari de verwachte trend.

Er zijn wel verschillen tussen diagnoses. Zo wordt gemeld dat het aantal verwijzingen wegens gedragsproblemen, cognitieve problemen en somatoforme klachten kleiner is dan vorig jaar, terwijl het aantal verwijzingen wegens stemmingsklachten juist iets groter lijkt.

Ook meer capaciteit in ziekenhuizen

De NZa meldt donderdag ook dat het aantal operatiekamers in ziekenhuizen momenteel met 35 procent is afgeschaald. Dat is een verbetering van 5 procentpunten ten opzichte van een week eerder. Door de grote toestroom van coronapatiënten moesten ziekenhuizen vorig jaar noodgedwongen afschalen.

"In alle regio's is de gerapporteerde afschaling vanaf begin januari afgenomen, wat betekent dat meer operatiekamers in gebruik zijn voor de reguliere zorg", meldt de toezichthouder. "Alle ziekenhuizen geven deze week aan alle (semi-)acute zorg te kunnen leveren."

Uit de analyse van de NZa blijkt ook dat meer ziekenhuizen in staat zijn om alle kritiek planbare zorg te kunnen leveren. Het gaat hierbij om zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Op dit moment zegt 70 procent van de zorg hierin te slagen. Dat was een week eerder nog 63 procent.