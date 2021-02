De GGD's verspillen zo'n 15 procent van de Pfizer-coronavaccins, doordat ze slechts zes in plaats van zeven vaccins uit een flacon halen, zeggen apothekers en ziekenhuizen donderdag in het AD. Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), en Noortje Swart, vaccincoördinator van ziekenhuisapothekers, willen dat de GGD's - net als ziekenhuizen - het volledige flacon benutten.

In ziekenhuizen wordt het beetje vaccin dat overblijft na de zesde dosis aangevuld met een deel van een nieuw flacon. Volgens Swart is dit dagelijkse praktijk in ziekenhuizen en is deze methode volledig veilig.

GGD's zijn echter gebonden aan richtlijnen van het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ), die het mengen van vaccins verbiedt, laat de koepelorganisatie weten aan de krant. "Dit is heel streng geprotocolleerd en onder strikte voorwaarden toegestaan door ziekenhuisapothekers." Een woordvoerder van GGD GHOR zegt dat die organisatie het RIVM en de IGJ in een gesprek wil vragen ook GGD's toestemming te verlenen.

Kuipers en Swart benadrukken in de krant dat er geen tijd te verliezen is, omdat maatregelen sneller verlicht kunnen worden wanneer er meer mensen zijn ingeënt. "We zitten in crisistijd, dus moeten we allemaal in crisisstand", zegt Swart, die daaraan toevoegt dat apotheken klaarstaan om de GGD's te helpen.

De inspectie zegt in het AD niet af te willen wijken van de richtlijnen die momenteel voor de GGD's gelden. "We hebben daar gewoon een afspraak over en kunnen niet elke week nieuwe afspraken maken. Zeven uit een flacon is alleen voorbehouden aan ziekenhuizen, omdat daar mensen werken met een bepaalde opleiding en bepaalde vaardigheden", aldus een woordvoerder.