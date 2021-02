Het aantal mensen dat is gevaccineerd tegen COVID-19 is sinds woensdag groter dan het aantal mensen dat besmet raakte met het virus. Meer dan 104,9 miljoen prikken zijn inmiddels gezet, wat het wereldwijde aantal besmettingen (104,1 miljoen) overtreft, blijkt uit data van de University of Oxford en persbureau Reuters.

Het is volgens het persbureau nog niet in te schatten hoelang het duurt voordat de hele wereld is ingeënt, omdat de productie van de vaccins en de distributie in de komende weken mogelijk zal veranderen. Overigens heeft een groot deel van de gevaccineerden pas één van de twee vereiste prikken gekregen en is nog niet volledig gevaccineerd.

Wereldwijd zijn er tot nu toe 7,7 miljard coronavaccins aangekocht door landen, met nog eens opties op 5 miljard doses. Dat blijkt uit cijfers van de Duke University.

Israël staat momenteel bovenaan de lijst met meeste toegediende coronavaccins met bijna zestig vaccinaties per honderd inwoners. Vanaf donderdag mag iedereen die zestien jaar of ouder is zich daar laten vaccineren. Bijna 30 procent van de Israëliërs is inmiddels gevaccineerd.

Nederland bungelt nog steeds onderaan de lijst met uitgedeelde coronavaccins in Europa, alleen Letland en Bulgarije doen het slechter. Woensdag werd bekend dat het demissionair kabinet zich "maximaal gaat inzetten" om de vaccinatieoperatie te versnellen. Begin maart moeten twee miljoen prikken zijn gezet in ons land. Vanaf het tweede kwartaal moeten zo'n twee miljoen mensen per week worden ingeënt.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van gezondheidsorganisatie WHO, pleitte dinsdag voor betere samenwerking tussen landen om de vaccins eerlijk te verdelen over de wereld. De gezondheidsorganisatie waarschuwde afgelopen week dat er geen einde zal komen aan de pandemie als rijkere landen de coronavaccins blijven hamsteren.