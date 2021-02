De Gezondheidsraad blijft bij het standpunt dat de tweede dosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin kan worden uitgesteld tot zes weken na de eerste, meldt het adviesorgaan woensdag.

Het kabinet had de Gezondheidsraad gevraagd zich opnieuw te buigen over de periode tussen de twee prikken, nadat het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vorige week expliciet aanraadde om de tweede dosis na drie weken toe te dienen.

Het kabinet wil de periode tussen de twee doses uitbreiden, zodat meer mensen kunnen worden ingeënt met het beschikbare vaccin. Als er geen schaarste is, is het wél beter om de tweede prik na drie weken te geven, aldus de Gezondheidsraad.

Toezichthouder EMA nam vorige week een strenger standpunt in over de tijd die mag verstrijken tussen de doses van het Pfizer-vaccin. In de bijgewerkte versie van de bijsluiter staat sindsdien het advies om de tweede dosis na drie weken te geven.

Maar deze herziening van het EMA is volgens de Gezondheidsraad niet gebaseerd op nieuwe onderzoeksgegevens: "De productinformatie is alleen gewijzigd om onduidelijkheid te voorkomen."

Raad: Geleverde vaccins niet reserveren voor tweede prik

Verder blijft de raad bij het advies om reeds geleverde vaccins niet te reserveren voor mensen die de eerste dosis hebben ontvangen, maar om deze vaccins direct in te zetten bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn.

De Gezondheidsraad en het Outbreak Management Team (OMT) stelden in een eerder gepubliceerd advies dat zij zich "kunnen voorstellen dat het uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal drie weken voordelen kan opleveren". Dan zouden bijvoorbeeld in dezelfde tijd meer mensen een eerste vaccindosis kunnen ontvangen.

Het oprekken van de termijn tot zes weken zou volgens voorstanders verantwoord zijn, omdat deelnemers van het klinisch onderzoek hun tweede dosis 19 tot 42 dagen na de eerste kregen. Maar het EMA stelt dat 93,1 procent van de proefpersonen de tweede prik 19 tot 23 dagen na de eerste kreeg. Slechts een kleine minderheid kreeg de prik later.