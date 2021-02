De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs, laten woensdag weten dat de basisscholen maar weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op het veilig openen van de deuren op maandag. Enkele tientallen basisscholen van de Lowys Porquinstichting hebben zelfs aangekondigd volgende week nog niet open te gaan.

"Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat zich bij de heropening van de scholen leiden door haast en niet door zorgvuldigheid", aldus de AOb.

Woensdag werd het pakket aan maatregelen en richtlijnen gepresenteerd. Zo moeten kinderen in de midden- en bovenbouw zo veel mogelijk in kleine groepjes werken. Ook wordt geadviseerd kinderen in groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen als ze niet op hun plek zitten en onderling geen afstand kunnen houden.

AOb-bestuurder Jelmer Evers laat weten dat scholen veel meer tijd nodig hebben om te kijken wat de maatregelen betekenen "en hoe dit is te vertalen in een protocol".

Sommige scholen houden deuren dicht

De Lowys Porquinstichting, waar zo'n dertig scholen in West-Brabant en Tholen onder vallen, heeft aangekondigd volgende week niet open te gaan.

"Al vanaf de eerste dag van de eerste golf in maart 2020 hebben wij aangegeven dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en leerlingen op nummer één staan", zo laat de stichting in een brief aan de ouders weten.

"We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze scholen alleen open te stellen als we dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen. Na overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat dat op dit moment niet mogelijk is."

De stichting meldt verder dat het onderwijs op afstand gewoon doorgaat en dat leraren nu de tijd hebben om fysiek onderwijs na de carnavalsvakantie goed voor te bereiden.