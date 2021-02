Het Europese geneesmiddelenbureau EMA kijkt mee met de onderzoeken naar het coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax, meldt het EMA woensdag. Het is een van de vaccins waarop de Europese Unie, en dus Nederland, op heeft ingezet.

Dankzij de zogeheten 'rolling review' kan de toezichthouder alle informatie over het middel rechtstreeks inzien al voordat het bedrijf een vergunningsaanvraag indient. Dat maakt het mogelijk om sneller een oordeel klaar te hebben als de makers het middel op de markt willen brengen.

Dergelijke rolling reviews vonden ook plaats bij de in Europa vrijgegeven vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en Moderna. Momenteel kijkt het EMA ook mee bij het vaccin van Janssen uit Leiden.

Volgens het EMA hebben voorlopige resultaten aangetoond dat het Novavax-vaccin werkt. Het middel zorgt ervoor dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen COVID-19. Novavax test het vaccin momenteel op mensen.

'Vaccin beschermt negen op de tien mensen'

Op basis van een klinische test in het Verenigd Koninkrijk stelde Novavax vorig week dat het vaccin negen op de tien mensen beschermt. Bovendien zou het middel net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus.

Uit een andere test in Zuid-Afrika, uitgevoerd onder 4.400 mensen, kwamen mindere resultaten. Daar werkte het middel maar bij de helft van de proefpersonen. Meer dan 90 procent van de deelnemers was besmet met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus, die mogelijk ook besmettelijker is. De leider van het onderzoek is evenwel positief over de werkzaamheid van het middel tegen die mutatie.

De Europese Commissie meldde vorige maand dicht bij de aankoop van 100 miljoen doses van het Novavax-vaccin te zijn, met een optie op nog eens zo veel doses.