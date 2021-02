In ons land is veel kritiek op het trage vaccinatietempo van het kabinet. In lijstjes met de meeste gezette prikken in Europa bungelt Nederland onderaan. Om de zaken in perspectief te plaatsen, loont het soms om over de landsgrenzen te kijken. Te beginnen met onze buurlanden: Duitsland en België. Hoe doen zij het?

Duitsland: groot deel vaccinatiecentra nog steeds niet in gebruik

In Duitsland heerst al weken frustratie over de vaccinatiecampagne die maar niet van de grond lijkt te komen. Sommige Nederlanders die over de oostgrens keken, zagen de massale Duitse vaccinatiecentra als het grote voorbeeld voor ons land. Maar veel van die grote vaccinatiecentra, waar tot 300.000 mensen per dag geprikt kunnen worden, zijn nog steeds niet volop in gebruik of überhaupt geopend.

Dat heeft vooral te maken met de vertraagde vaccinleveringen aan de Europese Unie. De vaccinatiecentra moesten door het tekort aan vaccins duizenden mensen afbellen. Tegelijkertijd waren in bepaalde deelstaten de lijnen voor het maken van een vaccinatie-afspraak juist overbelast, meldt de Duitse omroep Deutsche Welle.

Vanwege het stroeve verloop kwam de bondsregering maandag bijeen in een digitaal crisisoverleg. Ook de deelstaatpremiers en vertegenwoordigers van de vaccinproducenten en de Europese Commissie waren hierbij aanwezig.

Na de ruim vijf uur durende vergadering verzekerde bondskanselier Angela Merkel dat alle Duitsers zoals gepland na de zomer ingeënt kunnen zijn. Ook kondigde zij samen met de federale en deelstaatregeringen een nationaal vaccinatieplan aan om de problemen op te lossen. Details over dit plan worden later deze maand besproken.

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn benadrukte dat Duitsland de komende weken nog last blijft houden van tekorten, maar er is goede hoop voor het tweede kwartaal: dan worden er in heel Europa een stuk meer vaccins verwacht.

Een kijkje in de Duitse 'vaccinatiemachine': mensen wachten op hun beurt in een van de mega-inentingscentra die het land rijk is. Een kijkje in de Duitse 'vaccinatiemachine': mensen wachten op hun beurt in een van de mega-inentingscentra die het land rijk is. Foto: ANP

Wedstrijdje prikken Duitsland heeft ruim 1,85 miljoen inwoners ingeënt. Dat komt neer op 2,6 procent van de volwassen bevolking.

België heeft bijna 300.000 inwoners hun eerste vaccinatie gegeven. Dat is 3,2 procent van de volwassen bevolking.

België: trage start, maar inmiddels 'op schema'

Begin dit jaar was er onder de Belgen veel chagrijn over de langzame start van de vaccinatiecampagne. Na flinke kritiek en een schop onder de kont van de Belgische regering voelde de taskforce vaccinatiestrategie zich gedwongen met een nieuw plan te komen.

Het Europese medicijnagentschap (EMA) hielp de Belgen terug in het zadel. De toezichthouder gaf in januari toestemming om uit de Pfizer-vaccins niet vijf maar zes flacons te halen. Hierdoor lukte het België om het vaccinatietempo op te schroeven. Daarbij begon het land relatief snel met het toedienen van het Moderna-vaccin.

Wel zijn er, net als in Duitsland en Frankrijk, zorgen om het AstraZeneca-vaccin. Net als deze landen heeft België besloten het middel voorlopig niet aan mensen ouder dan 65 jaar toe te dienen vanwege een gebrek aan gegevens. België heeft 7 miljoen doses van AstraZeneca besteld en wil sterk op dat vaccin leunen.

Daarbij heeft België, net als de hele EU, te maken met beperkte leveringen door de Brits-Zweedse farmaceut. Daar kan het land zelf niets aan doen, maar dat die problemen zich volgens de vaccinmaker uitgerekend in een Belgische fabriek voordoen, is niet bevorderlijk voor de beeldvorming.

Belgische inspecteurs onderzochten de fabriek vorige week. Zij moeten nu vast gaan stellen of de vertraging van het AstraZeneca-vaccin inderdaad te wijten is aan een productieprobleem bij het biotechbedrijf Novasep.

Toch ziet de Belgische minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, geen problemen: "De vaccinatiecampagne loopt". Ook vanuit de Belgische gezondheidsautoriteiten klinkt een positief geluid. In september zal iedere Belg die dat wil minstens één vaccindosis hebben gehad, zegt voorzitter Dirk Ramaekers van de vaccinatietaskforce in gesprek met Het Laatste Nieuws.