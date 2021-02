Het RIVM meldt woensdag 4.060 nieuwe positieve coronatests. Het aantal nieuwe gevallen ligt iets boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.988).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalt al ruim een maand.

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur ook 62 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het gaat hierbij slechts om de meldingen, deze coronapatiënten zijn dus niet allemaal sinds zondagochtend overleden.

Gemiddelden van de afgelopen week Woensdag 3 februari: 3.988

Dinsdag 2 februari: 4.085

Maandag 1 februari: 4.141

Zondag 31 januari: 4.261

Zaterdag 30 januari: 4.432

Vrijdag 29 januari: 4.614

Donderdag 28 januari: 4.804

Omdat de besmettingscijfers zich positief blijven ontwikkelen, gaan de basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Scholen krijgen het dringende advies om kinderen in groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, zo is woensdag bekendgemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook moeten kinderen zoveel mogelijk in kleine, vaste groepjes werken.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over verlenging van de avondklok na woensdag 10 februari. Ingewijden meldden eerder dat de avondklok zou worden afgeschaft als het aantal positieve tests blijft afnemen, maar dinsdag werd duidelijk dat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) om een nieuw advies gaat vragen over het maatregelenpakket.

RIVM: Versoepelingen 'met de hoogste voorzichtigheid' bekijken

Ondanks de daling in het dagelijkse aantal positieve tests, waarschuwde het RIVM dinsdag dat de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus in de afgelopen week goed was voor tweede derde van de besmettingen.

De dominantie van die virusstam en andere mutanten zorgen ervoor dat eventuele versoepelingen van de maatregelen "met de hoogste voorzichtigheid" moeten worden bekeken, aldus het gezondheidsinstituut.