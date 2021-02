Het kabinet verwacht in het kader van het coronavaccinatieprogramma vanaf het tweede kwartaal 2,5 miljoen prikken per week te kunnen zetten. Dan moet Nederland de beschikking hebben over 21,9 miljoen vaccindoses. Op welke vaccins rekent Nederland en voor wie zijn die bestemd? NU.nl zet de verwachtingen op een rij.

Welke vaccins komen naar Nederland?

Tot dusver zijn vaccindoses van vijf farmaceuten aan Nederland toegewezen.

Deze vaccins worden sowieso geleverd: Pfizer-vaccin (95 procent effectief)

Moderna-vaccin (94 procent effectief)

Janssen-vaccin (66 procent effectief)

AstraZeneca-vaccin (60 procent effectief)

CureVac-vaccin (onderzoek loopt nog)

Van deze vijf farmaceuten verwacht Nederland ongeveer 60 miljoen vaccindoses. Pfizer, Moderna en AstraZeneca hebben aangegeven dat hun vaccins ook voldoende bescherming bieden tegen de later opgedoken virusvarianten.

Bovenop deze middelen komen nog zo'n 11,7 miljoen vaccindoses van farmaceut Sanofi, maar dit aantal moet nog worden bevestigd. Daarnaast onderhandelt de EU ook nog met vijf andere farmaceuten, zoals Novavax en Valneva.

Wanneer leveren de farmaceuten?

Kort gezegd: dat staat niet vast. Leveringen zijn afhankelijk van productiecapaciteit. Maar Nederland en andere Europese landen hebben wel globale afspraken gemaakt met farmaceuten over wanneer zij vaccindoses verwachten.

Nederland verwacht dit eerste kwartaal alleen nog leveringen van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Vanaf het tweede kwartaal worden karrenvrachten aan vaccins verwacht, waardoor Nederland aan het eind van dit jaar op 73,6 miljoen vaccindoses rekent. Aan het begin van volgend jaar moeten dat er zelfs 84,5 miljoen zijn.

Verwachte leveringen per kwartaal voor 2021 (in miljoenen). Verwachte leveringen per kwartaal voor 2021 (in miljoenen). Foto: Rijksoverheid

Welk goedgekeurd vaccin is voor welke groep bestemd?

Pfizer:

Medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning en acute (COVID-)zorg.

Verpleeghuizen en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking.

Mobiele, thuiswonende 65-plussers.

Ouderen en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden.

Achttien- tot zestigjarigen met medische indicatie.

Moderna:

Huisartsen, medewerkers van ggz-instellingen en overig zorgpersoneel.

Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.

Bewoners van verpleeghuizen en niet-mobiele thuiswonende 65-plussers.

Achttien- tot zestigjarigen met medische indicatie.

AstraZeneca:

60- tot 64-jarigen.

Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.

Huisartsen, medewerkers in de gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, ggz-instellingen, wijkverpleging, langdurige zorg en overig zorgpersoneel.

Achttien- tot zestigjarigen met medische indicatie.

Hoeveel mensen zijn tot dusver ingeënt?

Dat is niet duidelijk. Uit de laatste cijfers van het coronadashboard blijkt dat tot dusver bijna één miljoen prikken zijn gezet. Daarbij gaat het echter om zowel eerste als tweede prikken.