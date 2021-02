Kinderen verspreiden de Britse variant van het coronavirus mogelijk iets makkelijker dan het gewone coronavirus, zo blijkt woensdag uit onderzoek van het Erasmus MC en GGD Rotterdam-Rijnmond. "Ook ontwikkelden kinderen vaker milde klachten bij de Britse variant dan bij de gewone variant."

Het gaat hierbij om de onderzoeksresultaten van de grootschalige testronde in de gemeente Lansingerland.

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat kinderen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van de Britse variant. Volgens de onderzoeken verspreiden ze de variant van het virus "mogelijk in iets sterkere mate dan bij het gewone coronavirus".

"In een huishouden waar minstens twee gezinsleden positief testten, waren kinderen met de Britse variant vaker de personen die het virus mee naar huis hadden genomen en de anderen hadden besmet." De onderzoekers wijzen erop dat deze aantallen wel klein zijn.

"In deze studie blijkt de Britse variant zich iets vaker te hebben verspreid binnen het gezin: 44 procent van de overige gezinsleden, tegenover 33 procent bij het gewone virus."

In Lansingerland is in de afgelopen tijd op grote schaal getest op het coronavirus, omdat de Britse variant was opgedoken op een basisschool. Eerder deze maand bleek dat er geen grootschalige verspreiding is geconstateerd.