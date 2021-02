Ook voor schoolgaande kinderen gelden de gebruikelijke regels voor contact met een besmette persoon, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag na berichtgeving van de NOS. Dat betekent dat het voor kinderen niet verplicht wordt om zich te laten testen na een vastgestelde besmetting in de klas, maar dat ze in dat geval wel in totaal tien dagen in quarantaine moeten.

"Verplicht testen kan en mag niet, en dat gaan we ook niet doen", aldus de woordvoerder. Nadat een klasgenoot positief is getest op het virus, moeten kinderen vijf dagen in quarantaine. Dan kunnen ze vrijwillig een coronatest ondergaan. Als daaruit blijkt dat een kind het virus niet heeft opgelopen, dan kan het weer naar school.

Maar kinderen die niet na vijf dagen getest worden, moeten dan nog eens vijf dagen in quarantaine blijven. Dat was ook al het geval bij het huidige beleid.

Voor andere gezinsleden gelden in het geval van een besmetting in de klas dezelfde regels als bij een gewone quarantaine, vertelt de woordvoerder. "Als je in contact bent geweest met iemand die positief test op het virus, moet je in quarantaine. Als het lukt om afstand te houden van je gezinsleden, dan hoeven zij niet in quarantaine." Indien het kind zelf ook ziek is, gelden weer andere regels.

Basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open

Basisscholen en de kinderopvang mogen vanaf 8 februari weer open, zo werd afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Er worden wel aanvullende maatregelen getroffen: zo worden sneltests ingezet voor leraren en moeten alle leerlingen in een klas vijf dagen in quarantaine als iemand in de klas positief is getest. Dat worden dus in totaal tien dagen als het kind niet na vijf dagen wordt getest.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft vooralsnog gesloten. Daar komen normaal gesproken kinderen van verschillende scholen bijeen, wat tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen leidt.