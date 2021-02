Het demissionair kabinet gaat zich "maximaal inzetten" om de vaccinatieoperatie te versnellen en wil voortaan een zo klein mogelijke voorraad vaccins achterhouden, mits de hoeveelheid te verantwoorden valt. Begin maart moeten twee miljoen prikken zijn gezet, terwijl in het tweede kwartaal zo'n twee miljoen inentingen per week moeten plaatsvinden.

Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in de nacht van dinsdag op woensdag in een Kamerbrief. De Jonge zou van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bevestiging hebben gekregen dat ruim twee miljoen prikken per week in principe haalbaar is, mits de beroepsgroep twee weken krijgt om zich voor te bereiden op de operatie. Ter vergelijking: deze week worden zo'n kwart miljoen prikken gezet.

De komende weken zal de vaccinvoorraad gecontroleerd verder slinken. De Jonge wil van de Pfizer- en Moderna-vaccins voortaan een voorraad achterhouden die groot genoeg is om nog vijf dagen te kunnen prikken. De voorraad van het AstraZeneca-vaccin zal waarschijnlijk direct worden opgemaakt, omdat een tweede prik mogelijk pas twaalf weken later gezet kan worden. In plaats daarvan wil De Jonge bij meer mensen een eerste prik zetten.

Nederland hoopt op 21,9 miljoen vaccindoses in tweede kwartaal

Hoewel meerdere farmaceuten recentelijk aankondigden dat zij hun leveringen moeten afschalen, hoopt De Jonge in het tweede kwartaal de beschikking te hebben over 21,9 miljoen vaccindoses. Zo'n 600.000 doses zouden afkomstig moeten zijn van de Amerikaanse farmaceut Novavax.

Het is voor het eerst dat een concrete verwachting van vaccins van Novavax uitgesproken wordt. De Europese Commissie heeft in totaal 100 miljoen vaccindoses bij het bedrijf besteld. Het middel zou negen op de tien mensen beschermen tegen COVID-19.

Nieuwe deal met Moderna: acht miljoen extra vaccindoses

De Jonge schrijft daarnaast dat een nieuwe deal met farmaceut Moderna gesloten is. Daardoor kan Nederland op nog eens acht miljoen vaccindoses rekenen. De Jonge verwacht dat een deel van die doses geleverd wordt in het derde kwartaal. Dan moeten ook nog eens een miljoen vaccindoses arriveren van Novavax.

Het kabinet verwacht van farmaceut AstraZeneca in zowel februari als maart ongeveer 675.000 vaccindoses te ontvangen. In het tweede kwartaal zouden nog eens 6,8 miljoen doses geleverd moeten worden. Het totale aantal in het eerste half jaar blijft ver onder de eerder verwachte tien miljoen vaccindoses.

Nederland rekent erop in 2021 in totaal 73,6 miljoen vaccindoses te ontvangen van meerdere farmaceuten. In het eerste kwartaal van 2022 moet dat aantal verder oplopen naar 84,5 miljoen.