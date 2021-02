Het kabinet heeft dinsdag bekendgemaakt dat de lockdown tot en met 2 maart wordt verlengd. Toch zijn er wat versoepelingen mogelijk. Een overzicht van de aanpassingen van de maatregelen.

Basisscholen maandag open

De basisscholen en de kinderopvang gaan per aanstaande maandag weer open. Het ministerie van Onderwijs komt op "zeer korte termijn" met aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Wel is al duidelijk dat de hele klas vijf dagen in quarantaine moet en zich daarna moet laten testen als een kind positief test op het coronavirus. Op korte termijn krijgen mensen die in de kinderopvang werken voorrang bij teststraten.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft wel gesloten, om te voorkomen dat kinderen van verschillende basisscholen daar met elkaar in contact komen en elkaar kunnen besmetten.

Ook het voortgezet onderwijs blijft dicht, tot in ieder geval 1 maart.

Middelbare scholen blijven in ieder geval dicht tot 1 maart. Middelbare scholen blijven in ieder geval dicht tot 1 maart. Foto: ANP

Onduidelijkheid over avondklok

De avondklok geldt in ieder geval tot woensdag 10 februari 4.30 uur. Het kabinet wil dolgraag van deze maatregel af, maar het is nog niet duidelijk of het aantal besmettingen daarvoor voldoende is gedaald.

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) daarom om een nieuw advies gevraagd. De deskundigen zijn gevraagd zich dan ook opnieuw uit te laten over de overige maatregelen.

Begin volgende week laat het kabinet weten of de avondklok wel of niet wordt verlengd.

Winkels open voor afhalen spullen

Niet-essentiële winkels blijven dicht, maar het bestellen en afhalen van spullen kan vanaf 10 februari wel.

Klanten moeten minimaal vier uur van tevoren bestellen (online of telefonisch) en mogen hun artikel alleen op afspraak én buiten ophalen. De winkel binnengaan mag dus niet.