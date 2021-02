Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdag een persconferentie over de coronamaatregelen gegeven. Ze gingen in op onder meer het onderwijs en de avondklok. In dit artikel beantwoorden we jullie via NUjij ingestuurde vragen.

Hoe zit het met de quarantaine van kinderen als een klasgenoot besmet is?

Als een kind klachten krijgt die een snottebel overstijgen, moet het naar huis. Bij een positieve coronatest moet de hele klas in quarantaine.

Hier moet wel bij gezegd worden dat nog veel onduidelijk is over deze verscherpte maatregelen. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk gemeld of ook gezinsleden van een kind van wie de klasgenoot corona heeft in quarantaine moeten.

De onderwijssector zit momenteel nog om tafel omdat er veel zorgen zijn. Zo heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) al gezegd dat het advies om leerlingen in duo's op te delen - zo hoeven ze onderling geen afstand te houden, maar bij andere klasgenoten moeten ze dit wel doen - onwerkbaar is.

En het speciaal onderwijs, mag dat open?

Net als het basisonderwijs en de kinderopvang, mag ook het speciaal (basis)onderwijs op 8 februari weer opengaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft wel gesloten. Dit heeft ermee te maken dat op een bso kinderen van meerdere scholen door elkaar lopen, wat tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen leidt.

Blijft de bezoekregeling van één persoon per dag nu ook gelden?

De bezoekregeling van één persoon per dag blijft gelden. Alleen op het gebied van onderwijs en bij de niet-essentiële winkels zijn versoepelingen aangekondigd.

Mag je in een winkel betalen voor je aankoop?

Het zogeheten click & collect werkt vanaf 10 februari zo: je bestelt online of telefonisch en je krijgt een tijd toegewezen waarop je het product mag komen afhalen (en betalen, als je dat nog niet online hebt gedaan) bij de winkel. Bestellen moet minimaal vier uur van tevoren.

Wanneer kunnen volgens de routekaart de winkels weer normaal open?

Dat kan in principe al bij het hoogste risiconiveau 4: 'zeer ernstig'. Het kabinet kan echter extra verzwarende maatregelen treffen, waardoor niet-essentiële winkels dicht moeten, zoals op dit moment het geval is.

Het is mij niet duidelijk wanneer we van het risiconiveau 'waakzaam' af kunnen.

Het risiconiveau wordt bepaald door het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Op de website van het coronadashboard kun je vinden welk risiconiveau bij welke cijfers hoort.