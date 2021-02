De middelbare scholen gaan "zo snel mogelijk weer open", maar niet voor 1 maart. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Eerder werd al bekend dat het basisonderwijs en de kinderopvang op 8 februari weer open mogen.

Op enkele middelbare scholen in Nederland vindt momenteel een proef met de inzet van coronasneltests plaats, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Mede op basis van deze resultaten besluit het kabinet op 23 februari of middelbare scholen in maart weer open mogen.

De Britse variant van het coronavirus, die momenteel op grote schaal rondgaat in Nederland, is de hoofdreden waarom het kabinet geen versoepelingen doorvoert. Het RIVM schat dat het op dit moment bij ongeveer twee derde van de positieve tests om een besmetting met de Britse, veel besmettelijkere coronavirusvariant gaat.

Specifieke groepen leerlingen kunnen wel les blijven krijgen op middelbare scholen. Het gaat om onder anderen eindexamenleerlingen en scholieren die praktijkvakken volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Dat was de afgelopen weken ook al zo.

Het basisonderwijs en de kinderopvang mogen volgende week hun deuren weer openen voor alle kinderen. Wel gaan een aantal aanvullende maatregelen in het onderwijs gelden. Zo moeten alle leerlingen in een klas vijf dagen in quarantaine als een klasgenoot besmet raakt. Bij leraren worden sneltests ingezet. Daarnaast worden schoolkinderen voortaan meegenomen in het bron- en contactonderzoek van de GGD.