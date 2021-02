De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) plaatsen dinsdag vraagtekens bij de werkbaarheid van de veiligheidsmaatregelen die worden gesuggereerd voor de heropening van de basisscholen. Zo zeggen schoolleiders volgens de AVS dat de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) "voor veel scholen niet werkbaar zijn".

Ook AOb-bestuurder Jelmer Evers meldt dat er veel onrust is onder het onderwijspersoneel.

Zo zouden kinderen volgens de voorstellen in quarantaine moeten als ze meer dan een kwartier binnen 1,5 meter van een besmette klasgenoot zijn geweest, legt Evers uit. "Dat is natuurlijk op geen enkele manier bij te houden."

Een onwerkbaar advies is volgens de AVS bijvoorbeeld het opdelen van leerlingen in duo's, die onderling geen afstand hoeven te houden, maar wel van de andere klasgenoten. "Opdelen in groepjes wordt heel lastig, dat vraagt veel organisatie en je krijgt dan veel verschillende groepjes in een ruimte", legt de AVS-woordvoerder uit. Daar moet dan op worden toegezien, naast het lesgeven.

Ook benadrukt de AOb dat onderwijspersoneel graag weer voor de klas wil staan, maar zich ook zorgen maakt over de eigen gezondheid. Evers vraagt daarom om meer inzicht in de onderzoeken die hebben geleid tot het besluit om de basisscholen te heropenen.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, liet eerder op dinsdag al weten veel vraagtekens te plaatsen bij het kabinetsbesluit. Zo staat het 'snottebellenbeleid', waarbij leerlingen met lichte verkoudheidsklachten naar school mogen, volgens de organisatie bij veel leden ter discussie.