De Britse oorlogsveteraan Tom Moore is op honderdjarige leeftijd overleden, melden Britse media dinsdag. Moore verwierf vorig jaar de status van nationale held door zijn actie waarmee hij miljoenen ophaalde voor de strijd tegen het coronavirus. Onlangs liep hij het virus zelf op.

Moores nabestaanden laten dinsdag in een verklaring weten er dankbaar voor te zijn dat ze bij hem waren tijdens de laatste uren van zijn leven. "We hebben uren met hem gepraat en herinneringen aan onze jeugd en onze geweldige moeder opgehaald. We lachten en huilden met elkaar."

De familie noemt het laatste jaar van hun vader en opa "ronduit opmerkelijk". "Hij bloeide weer op en maakte dingen mee waarvan hij alleen maar had kunnen dromen. Onze vader heeft de laatste dagen veel gepraat over het afgelopen jaar en hoe trots hij was dat hij zo'n bloeiende stichting na kon laten."

Boris Johnson kwam dinsdag al gauw met een reactie op Moores overlijden. De Britse premier noemt Moore niet alleen een "nationale inspiratie", maar ook "een baken van hoop voor de wereld". Namens het Britse koningshuis heeft koningin Elizabeth een persoonlijke condoleance gestuurd aan Moores familie.

De dochter van 'Captain Tom' maakte vorig weekend bekend dat haar vader in het ziekenhuis lag. Hij kreeg longontsteking en testte later positief op het coronavirus. De Britse autoriteiten waren al ouderen aan het inenten, maar Moore was nog niet aan de beurt gekomen.

Moore scoorde nummer 1-hit en werd tot ridder geslagen

Moore haalde in april vorig jaar ruim 30 miljoen pond (34 miljoen euro) op door honderd rondjes te lopen in zijn tuin. Deze actie maakte hem in één klap wereldberoemd. Zijn oorspronkelijke plan was om 1.000 pond (circa 1.150 euro) binnen te halen, maar dit doel werd al binnen 24 uur behaald.

De donaties stroomden binnen nadat Moore te gast was in een uitzending van BBC Radio 2 en hij vervolgens ook de aandacht van internationale media wist te trekken. Er kwam uiteindelijk bijna 33 miljoen pond binnen. Nog nooit eerder wist één persoon met een wandeling zo veel geld op te halen.

Om nog meer geld in te zamelen, nam Moore samen met de Britse zanger Michael Ball een cover van You'll Never Walk Alone op. Het duet werd zo'n groot succes, dat Moore op 99-jarige leeftijd de oudste persoon ooit werd met een nummer 1-hit in het Verenigd Koninkrijk.

Als blijk van waardering voor zijn inspanningen werd hij afgelopen zomer tot ridder geslagen door de Britse koningin.