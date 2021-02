Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over verlenging van de avondklok na woensdag 10 februari. Het gaat het Outbreak Management Team (OMT) om nieuw advies vragen over wat te doen met het maatregelenpakket. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd. Het advies van het OMT wordt eind deze week verwacht.

"We willen haar liever niet verlengen", zei Rutte over de avondklok. "Maar daarover kan ik geen honderdprocentgarantie geven. We moeten daarvoor echt naar de cijfers kijken."

Behalve de basisscholen, die vanaf maandag weer open kunnen, blijft Nederland tot en met 2 maart in lockdown. Middelbare scholen blijven in ieder geval tot 1 maart dicht.

Wel komt er voor winkels de mogelijkheid om bestellingen aan te nemen. Die kunnen vervolgens door klanten aan de deur worden opgehaald.

Volgens Rutte bevindt Nederland zich momenteel in een "spagaat". Enerzijds daalt het aantal coronabesmettingen al een aantal weken op rij, maar anderzijds verspreidt de Britse, besmettelijkere, coronavirusvariant zich snel.

Het RIVM schat in dat nu al twee derde van de besmettingen in Nederland de Britse variant betreft. Verdere versoepelingen moeten vanwege die snelle verspreiding "met de hoogste voorzichtigheid" worden bekeken.

286 Avondklok, detailhandel en basisscholen: dit verandert er

Derde golf komt 'onvermijdelijk op ons af'

Volgens de minister-president komt de derde golf "onvermijdelijk op ons af". Wel ziet Rutte aan de aanpak van andere landen dat de Britse coronavirusvariant onder controle te houden is.

Volgens RIVM-topvrouw Aura Timen lijkt het beeld van de dalende besmettingen momenteel "rooskleurig", maar is dit niet het moment "om achterover te leunen en te denken: we zijn er". Volgens haar ligt er "nog een hele opgave voor ons".