De heropening van basisscholen op maandag gaat naar verwachting tot meer besmettingen leiden, zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl. Dat zal uiteindelijk ook leiden tot een toename van het aantal ziekenhuispatiënte met COVID-19 en het aantal opnames op de intensive care (ic).

Timen zegt dat de op dit moment dalende besmettingscijfers "heel beperkt" ruimte bieden voor versoepelingen. Die ruimte wordt vanaf maandag benut met het openstellen van het basisonderwijs.

De heropening van het primair onderwijs moet volgens Timen "worden gecompenseerd door ons extra goed aan de andere maatregelen te houden". Alleen op die manier kan Nederland grip blijven houden op de verspreiding van het coronavirus.

Het aantal nieuwe besmettingen daalt nog, getuige het reproductiegetal (R) dat op 15 januari 0,97 bedroeg. Dat gaat echter om het totale reproductiegetal.

Bij specifiek de Britse coronavirusvariant was het reproductiegetal medio januari 1,28. Het RIVM schat dat het bij twee derde van de besmettingen van afgelopen week de Britse variant betrof.

'Zeer waarschijnlijk' dat R boven de 1 komt

Timen noemt het "zeer waarschijnlijk" dat het totale reproductiegetal "de komende weken" boven de 1 gaat uitkomen. "Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: we moeten ons echt houden aan de maatregelen. Dat is echt de sleutel tot succes."

Het aantal nieuwe positieve tests was in de afgelopen week 20 procent kleiner dan in de voorgaande week. De RIVM-topvrouw zegt dat ze "normaal gesproken heel erg blij" zou zijn met een dergelijke afname. "Maar het punt is dat we vanwege de opmars van de Britse variant nog een hele opgave voor ons hebben liggen."

"Het beeld lijkt redelijk rooskleurig en dat zou in de beeldvorming kunnen betekenen dat het goed gaat, maar dit is echt niet het moment om achterover te leunen en te denken: we zijn er", aldus Timen.

"We zijn er zeker niet en moeten streng zijn voor onszelf." Wel zijn er "lichtpuntjes" te zien, zegt het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. "Het seizoenseffect kan een belangrijk effect hebben en we zien dat steeds meer mensen uit risicogroepen worden gevaccineerd."