Het Russische vaccin Spoetnik-V is voor 91,6 procent effectief tegen COVID-19, bevestigen onderzoekers dinsdag in een artikel in het Britse gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet. Ze baseerden zich op tussentijdse onderzoeksresultaten.

Volgens de onderzoekers kan het vaccin wedijveren met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna en is het een goede optie.

De auteurs van het stuk schrijven dat er over de effectiviteit op de lange termijn nog weinig kan worden gemeld. Ook is de werking bij asymptomatische besmettingen nog niet voldoende bewezen, omdat de effectiviteit alleen is gemeten bij symptomatische besmettingen.

Wel is het vaccin volgens de onderzoekers ongevaarlijk en veroorzaakt het geen ernstige bijwerkingen. De meeste gemelde bijwerkingen waren mild, zoals griepachtige symptomen, pijn rondom de plek van de prik en een vermindering van energie.

De voorlopige bevindingen zijn gebaseerd op een data-analyse van ruim twintigduizend proefpersonen, voornamelijk witte volwassenen, van wie drie kwart het vaccin kreeg. De rest ontving ter controle een placebo, een niet-werkend geneesmiddel.

Vaccin nog niet goedgekeurd in Europa

Het vaccin is buiten Rusland nog niet door gezondheidsautoriteiten goedgekeurd. Volgens het Europese medicijnagentschap EMA moet de derde en laatste onderzoeksfase van het Spoetnik V-vaccin eerst worden afgerond. De beoordeling in The Lancet is gebaseerd op fase 3-onderzoeksgegevens.

Rusland begon begin december al met het inenten van Russen. Ook onder meer Egypte, Nepal, Mexico en Argentinië gebruiken het Russische vaccin. Hongarije is vooralsnog het eerste EU-land dat het heeft aangekocht.

Het vaccin is vernoemd naar de eerste kunstmatige satelliet in de ruimte: de Spoetnik 1, die van Russische makelij was.