Het RIVM schat dat twee derde van de besmettingen die werden gemeld in de afgelopen week de besmettelijkere Britse variant van het virus betroffen. De nieuwe dominantie van die virusstam en andere mutanten zorgen ervoor dat eventuele versoepelingen van de maatregelen "met de hoogste voorzichtigheid" moeten worden bekeken, aldus het gezondheidsinstituut.

De schatting van de verspreiding van de Britse variant is gebaseerd op rekenmodellen. Uit reguliere testen komt niet naar voren met welke variant iemand precies is besmet.

Het RIVM meldt verder dat het aantal besmettingen in de afgelopen week met 20 procent is gedaald, naar 28.628. Die daling wordt vooral veroorzaakt door minder testbereidheid: het percentage positieve testen was met 11,7 procent nagenoeg gelijk aan de 11,4 procent uit de voorgaande week.

Meer informatie volgt.