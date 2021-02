Het RIVM schat dat twee derde van de besmettingen die werden gemeld in de afgelopen week de besmettelijkere Britse variant van het virus betroffen. De nieuwe dominantie van die virusstam en andere mutanten zorgen ervoor dat eventuele versoepelingen van de maatregelen "met de hoogste voorzichtigheid" moeten worden bekeken, aldus het gezondheidsinstituut.

De schatting van de verspreiding van de Britse variant is gebaseerd op rekenmodellen. Uit reguliere testen komt niet naar voren met welke variant iemand precies is besmet.

Het gecombineerde reproductiegetal van alle varianten van het coronavirus was 0,97 op 15 januari, een kleine stijging ten opzichte van de week daarvoor. Dat betekent dat honderd mensen met het coronavirus samen 97 anderen besmetten.

Een uitsplitsing toont de opmars van de Britse variant. Het reproductiegetal daarvan was 1,28 op 15 januari. Voor de 'oude', voorheen meest voorkomende variant was dat 0,86.

"We kunnen stellen dat de situatie zonder de meer besmettelijke varianten de goede kant op zou gaan", schrijft het RIVM dinsdag in een verklaring.

De andere bekende besmettelijkere varianten van het virus, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, zijn nog minder wijdverbreid dan de Britse. De eerste is 23 keer aangetroffen in Nederland. de tweede vijf keer.

Minder tests, geen kleiner percentage positieve

Het RIVM meldt verder dat het aantal besmettingen in de afgelopen week met 20 procent is gedaald, naar 28.628. Die daling wordt vooral veroorzaakt door minder afgenomen tests: het percentage positieve testen was met 11,7 procent nagenoeg gelijk aan de 11,4 procent uit de voorgaande week.

Waarom er minder tests zijn afgenomen is niet duidelijk. Uit gegevens van de Infectieradar komt volgens het RIVM wel het beeld naar voren dat mensen die wel zijn besmet over het algemeen minder klachten hebben.

Daarnaast laten mogelijk mensen met milde klachten zich minder snel testen, hoewel daar geen concrete aanwijzingen voor zijn. Het RIVM roept hen met klem op dat wel, en zo snel mogelijk, te doen.

RIVM: 'Nieuwe variant gooit roet in het eten'

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus is in de afgelopen week licht afgenomen. Het aantal IC-opnames steeg licht.

Het RIVM schrijft dat de dalende trend van de afgelopen tijd het gevolg is van de maatregelen die op 15 december werden afgekondigd. De effecten van de avondklok en de verdere beperking van bezoek, die op 23 januari ingingen, zijn nog niet in de cijfers terug te zien.

Zonder de Britse variant zou de daling sterker zijn geweest, aldus het gezondheidsinstituut. Het RIVM waarschuwt dat versoepelingen van de huidige maatregelen met de "hoogste voorzichtigheid" moeten worden aangepakt.