Het RIVM meldt dinsdag 3.592 nieuwe positieve coronatests. Het aantal nieuwe gevallen is opnieuw kleiner dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.090).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalt al sinds de feestdagen.

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur ook 83 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het gaat hierbij slechts om de meldingen, deze coronapatiënten zijn dus niet allemaal sinds zondagochtend overleden.

Omdat de besmettingscijfers zich positief blijven ontwikkelen, gaan de basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Wel worden extra maatregelen getroffen, zoals sneltests voor leraren.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet meer coronamaatregelen gaat versoepelen. Daar wordt dinsdag over vergaderd. Volgens ingewijden zal de avondklok zoals gepland op 10 februari aflopen, maar alleen als de besmettingscijfers de komende anderhalve week niet stijgen. Ook wil het kabinet winkels weer beperkt open laten gaan, zodat klanten daar hun bestellingen kunnen ophalen.

Gemiddelden van de afgelopen week Dinsdag 2 februari: 4.090

Maandag 1 februari: 4.144

Zondag 31 januari: 4.263

Zaterdag 30 januari: 4.434

Vrijdag 29 januari: 4.614

Donderdag 28 januari: 4.805

Woensdag 27 januari: 4.963

RIVM: Versoepelingen 'met de hoogste voorzichtigheid' bekijken

Ondanks de daling in het dagelijkse aantal positieve tests, waarschuwt het RIVM dinsdag dat de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus in de afgelopen week goed was voor tweede derde van de besmettingen.

De dominantie van die virusstam en andere mutanten zorgen ervoor dat eventuele versoepelingen van de maatregelen "met de hoogste voorzichtigheid" moeten worden bekeken, aldus het gezondheidsinstituut.

Het RIVM meldt ook dat het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen week met 20 procent is gedaald naar 28.628. Dit komt vooral doordat er minder tests zijn afgenomen. Het percentage positieve tests was met 11,7 procent nagenoeg gelijk aan de 11,4 procent van de voorgaande week.