De nieuwe rekenmethode waar het ministerie van Volksgezondheid zondag mee kwam, zorgde ervoor dat 17.550 prikken dubbel zijn geteld. Bij de update van het coronadashboard is de fout hersteld. Het totaalcijfer komt nu op 343.881 prikken.

Door een nieuwe rekenmethode van het ministerie ging op zondag het aantal gezette prikken zoals op het dashboard te zien was ineens van 226.000 naar 346.000. De meldingen van ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg kwamen pas later binnen en de nieuwe methode hield rekening met die vertraging. Hier kwam echter kritiek op van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag toch te twijfelen aan de juistheid van de vaccinatiecijfers die zondag gepubliceerd werden. Daarop hield het ministerie de cijfers nog eens tegen het licht. Samen met het RIVM kwam het erachter dat "sprake is van een dubbeltelling van 17.550 prikken".

Het gaat om vaccinaties die zijn geleverd aan ziekenhuisapotheken, die hielpen met "het logistieke proces". De prikken zijn uiteindelijk in verpleeghuizen gezet, maar zijn ook bij de ziekenhuizen geteld.

Ministerie herhaalt: Er is sprake van onderrapportage

Het ministerie zegt wel dat het aantal gezette prikken tegen COVID-19 de afgelopen tijd ondergerapporteerd is. Daarom "toont het dashboard tijdelijk voor een deel van de vaccinatielocaties een rekenkundige aanname van hoeveel prikken er zijn gezet". Vanuit de priklocaties van de GGD's en de ziekenhuizen (via het LNAZ) wordt direct gerapporteerd. Voor de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen zal wel worden gewerkt met een "rekenkundige aanname".

Die aanname is gebaseerd op het aantal prikken dat wordt afgeleverd bij verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De vaccins worden op de dag van levering en de drie dagen erna gezet. Het model van het ministerie en het RIVM gaat ervan uit dat de prikken gelijk over die vier dagen worden gezet, dus elke dag een kwart van de geleverde vaccins. Op basis daarvan komen de cijfers op het coronadashboard.

Het gebakkelei over de priktellingen kwam minister De Jonge op flinke kritiek van de oppositie te staan. De vaccinatiestrategie is veel partijen al een doorn in het oog; Nederland begon als laatste land van Europa met prikken en moest de plannen aanpassen doordat de levering van vaccins veranderde.