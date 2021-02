Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ziet heel weinig ruimte om de huidige lockdown te versoepelen, zei hij maandag na overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

"Als je gewoon eerlijk bent over het epidemiologisch beeld, dan is daar gewoon heel weinig ruimte om een stap te zetten", aldus de bewindsman. Er komt een derde golf aan, "en dat betekent dat je heel behoedzaam moet zijn met de eerste stappen die je kunt zetten".

Het kabinet maakt dinsdag op een persconferentie bij monde van De Jonge en demissionair premier Mark Rutte bekend welke versoepelingen er komen. De Jonge wil eigenlijk ook niet van versoepelingen spreken: daar is volgens hem "heel weinig aanleiding" voor.

Wel is de verwachting dat De Jonge en Rutte met perspectieven komen voor het geval dat het aantal besmettingen daalt. "Hoe gaan we verder als de besmettingen op een gegeven moment verder zouden dalen?", zo omschreef Rutte het exitplan vrijdag.

Eerder is al wel naar buiten gekomen dat het kabinet eraan denkt de avondklok te beëindigen. Ook zouden binnenkort meer winkels opengesteld kunnen worden zodat bestellingen afgehaald kunnen worden.

Veiligheidsberaad wil helderheid rond avondklok

De veiligheidsregio's hebben daar nog wel vragen bij, zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Die regel gaat qua uitvoerbaarheid best wel veel onduidelijkheid geven. Bij verwarring is het heel lastig controleren."

Wat betreft de avondklok pleit Bruls ook vooral voor helderheid. Als het kabinet die niet verlengt, dan moet die dit voorjaar niet meer terugkomen, zegt hij. "Je kunt niet zeggen: daar gaan we eens even over nadenken en misschien over drie weken weer, dat zou zo veel tumult oproepen, zo veel reacties, dat is niet verstandig."

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) maakte zondag al bekend dat de basisscholen en de kinderdagverblijven volgende week weer open mogen.