De politie heeft maandag een 21-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting bij de GGD-teststraat op Urk. Een week geleden werd de teststraat doelwit van relschoppers.

Beelden van de ongeregeldheden zijn verspreid en dit leidde tot de aanhouding van de man uit Emmeloord.

"Hij zit vast voor verhoor. Zijn auto is in beslag genomen, om bij een mogelijke veroordeling bij te dragen aan vergoeding voor de ontstane schade", aldus de politie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De bewuste zaterdag 23 januari gingen tientallen mensen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die toen voor het eerst werd ingezet in de strijd tegen het coronavirus.

De GGD Flevoland liet na het incident weten dat de brand een klap in het gezicht was. "Uiteraard gaat ons dit niet in de koude kleren zitten. We werken als GGD keihard aan de bestrijding van het coronavirus."