Naar schatting de helft van het aantal nieuwe vastgestelde coronavirusbesmettingen betreft de Britse variant, zo heeft minister Hugo de Jonge zondagavond gemeld in een Kamerbrief. Hierbij wordt het beeld bevestigd dat de Britse variant oprukt in Nederland.

Het RIVM meldde eerder al dat de mutatie aan terrein wint en schatte in dat van de mensen die vorige week (20 tot en met 26 januari) besmet werden, ruim een derde geïnfecteerd was met de Britse variant.

Schattingen wijzen er nu echter op dat de helft van de mensen die de eerste ziektedag op 26 januari hadden, besmet zijn met de Britse mutatie.

Eerder schatte het RIVM dat rond half februari minimaal de helft van alle mensen die positief testen, de Britse coronavariant zal hebben opgelopen. De virusvariant lijkt zich echter sneller te verspreiden dan aanvankelijk verwacht.

Het kabinet kwam begin deze maand met strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De experts maken zich met name zorgen over de Britse mutatie, die veel besmettelijker is.