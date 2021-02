Agenten hebben in een week tijd 10.810 boetes moeten uitschrijven voor personen die de avondklok negeerden, zo meldt de politie maandag.

In totaal werden vorige week bijna dertienduizend coronaboetes uitgeschreven, omdat enkele duizenden personen zich bijvoorbeeld niet hielden aan de geldende mondkapjesplicht. Tevens ontvingen 610 mensen een waarschuwing.

Korpschef Henk van Essen zei voor aanvang van het weekend al dat "de tijd van waarschuwen voorbij was". Dat is volgens Van Essen ook terug te zien in het aantal bekeuringen. Nederlanders die na 21.00 uur zonder zwaarwegende reden toch buiten zijn, riskeren een boete van 95 euro. De maatregel is sinds 23 januari van kracht.

Vorige week werd op veel plekken in het land nog hevig gereld tegen de invoering van de avondklok. Inmiddels lijkt de rust enigszins te zijn wedergekeerd. Vorig weekend werd alleen voor ongeregeldheden in Amsterdam en Apeldoorn gevreesd, maar daar bleef het relatief rustig. In de laatstgenoemde stad werden enkele personen aangehouden.

Verbetering: De politie meldde eerder dat het ging om boetes die in het vorige weekend zijn uitgedeeld. De cijfers blijken echter over de hele week te gaan. De tekst is inmiddels aangepast.