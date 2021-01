De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het lek van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dit weekeinde. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

De experts die het kabinet adviseren over de coronacrisis vergaderden vrijdag. Op zaterdag verscheen hun advies al in de media, terwijl het kabinet er pas zondag over sprak.

Als het OMT het advies heeft geformuleerd, kijkt het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO) naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de adviezen. Het BAO bestaat uit onder meer ambtenaren van diverse ministeries en afgevaardigden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de GGD GHOR.

Het BAO brengt in dit geval geen advies uit, zo is in het nieuwste OMT-advies en een Kamerbrief (pdf) van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te lezen, uit protest tegen het lek. "Het BAO geeft met dit besluit het signaal af dat het afkeurt wat er gebeurd is en dat het op deze manier geen bijdrage kan leveren aan een zorgvuldig besluitvormingsproces", zo valt te lezen.

Op basis van het advies besloot het kabinet zondag dat basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open kunnen. Een meerderheid van het OMT denkt dat dat veilig kan, ofschoon een aantal experts de risico's nog te groot vinden.

Een van de punten van zorg is de verspreiding van de Britse variant van het virus, die besmettelijker lijkt te zijn dan het origineel. Steekproefsgewijs wordt de verspreiding daarvan in kaart gebracht. In week 51 van vorig jaar was de Britse mutatie goed voor ruim 1 procent van de besmettingen, in de tweede week van januari was dat al bijna 20 procent.