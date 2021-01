Het heropenen van het basisonderwijs op 8 februari levert volgens berekeningen een "reëel risico op" voor een verdere toename van coronagerelateerde ziekenhuisopnames, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag in een Kamerbrief (pdf). Toch denkt hij dat de zorg deze druk aankan.

Hoe groot deze toename zal zijn, hangt volgens de minister vooral af van het nog onbekende effect dat het vaccineren heeft op de epidemie. Dan moeten andere coronaregels (waaronder de huidige regel van maximaal één bezoeker per huishouden per dag) voorlopig gehandhaafd blijven, aldus De Jonge.

Ook gaan een aantal aanvullende maatregelen in het onderwijs gelden. Zo moeten alle leerlingen in een klas vijf dagen in quarantaine als een klasgenoot besmet raakt. Bij leraren worden sneltests ingezet. Daarnaast worden schoolkinderen voortaan meegenomen in het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Ondanks dat sommige leden van het Outbreak Management Team (OMT) volgens de minister de risico's op dit moment te groot achten voor versoepeling, heeft het kabinet op basis van het 98e OMT-advies besloten dat basisscholen en de kinderopvang over acht dagen weer opengaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft wel dicht, behoudens voor kwetsbare kinderen en kinderen wiens ouders een vitaal beroep hebben.

Kinderen krijgen vaker klachten door Britse variant

Kinderen die besmet raken met de Britse variant van het coronavirus, ontwikkelen waarschijnlijk vaker klachten dan na een besmetting met de klassieke coronavariant. Desalniettemin zijn deze klachten milder dan bij volwassenen. Doordat kinderen die besmet zijn met de Britse mutant vaker klachten ontwikkelen, verspreiden zij het virus ook gemakkelijker, schrijft De Jonge op basis van resultaten van het Lansingerland-schoolonderzoek.

In december vond in de gemeente Lansingerland, nabij Rotterdam, een grote uitbraak plaats met de Britse variant van het coronavirus. Alle bewoners van Lansingerland kregen vervolgens een oproep om zich te laten testen. Bijna twee op de drie inwoners gaven daar gehoor aan. Uit het onderzoek bleek dat de Britse variant maar beperkt werd teruggevonden onder de geteste bevolking.

Desondanks is de Britse variant van het virus, die veel besmettelijker lijkt te zijn dan de klassieke versie, met een opmars bezig in ons land. De recentste data tonen volgens De Jonge aan dat in week 2 van dit jaar één op de vijf positief geteste personen besmet was met het Britse type. Drie weken daarvoor ging het nog om één op de honderd mensen.

Het RIVM schatte zo'n twee weken geleden dat rond half februari minimaal de helft van alle mensen die positief testen, de Britse coronavariant heeft opgelopen.