Naar schatting zijn in Nederland bijna 346.790 coronaprikken gezet, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag. Dan zijn er veel meer dan het aantal (226.298) dat zaterdag op het coronadashboard stond.

Het coronadashboard toont voortaan een rekenkundige aanname van hoeveel prikken er zijn gezet, omdat in de praktijk sprake is van onderrapportage. Het aantal gezette prikken wordt vaak pas laat gemeld. Deze gegevens worden dagelijks handmatig bijgewerkt.

De schatting van het werkelijke aantal gevaccineerden is gebaseerd op het aantal vaccins dat in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de priklocaties is afgeleverd. Hierbij wordt rekening gehouden met 5 procent verspilling en een minimale aantal doses per flacon.

Momenteel komt een klein deel van de Nederlandse bevolking in aanmerking voor een coronavaccinatie. Nu langzaam steeds meer groepen een prik kunnen halen, worden meer vaccinatielocaties geopend. Het aantal locaties wordt de komende weken uitgebreid van 26 naar 55. Later komen er nog meer locaties.

De Jonge meldt dat komende week zo'n kwart miljoen vaccinaties zijn ingepland.