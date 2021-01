Vaccinmaker AstraZeneca komt met nog eens 9 miljoen doses van zijn coronavaccin over de brug voor de Europese Unie. De farmaceut belooft nu in totaal 40 miljoen doses te leveren aan de EU in het eerste kwartaal. Ook gaat het bedrijf zijn productiecapaciteit in Europa verhogen.

Dat laat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zondagavond weten via Twitter. Vrijdag werd het vaccin van AstraZeneca goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA.

De EU heeft voor dit jaar ruim 300 miljoen doses van het coronavaccin van AstraZeneca besteld, met een optie voor 100 miljoen extra doses. Voor eind maart zou het bedrijf de eerste 80 miljoen doses leveren, maar tot ongenoegen van de EU stelde AstraZeneca dat aantal vorige week bij naar 31 miljoen doses. Dat aantal is nu dus uitgebreid naar 40 miljoen.

De EU koestert wantrouwen tegen het bedrijf en twijfelt of het eerlijk is over de levering, of dat het mogelijk aan andere landen levert ten koste van Europa. AstraZeneca-topman Pascal Soriot ontkent dit stellig en benadrukt dat de EU pas laat besliste over het contract. Hierdoor was er te weinig tijd om de productieproblemen op te lossen. Die ontstonden nadat de productielijn volgens het bedrijf haperde in een fabriek in Nederland en in België.

Nederland ontvangt in totaal 11,6 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Dat niet de verwachte hoeveelheid vaccins geleverd worden in het eerste kwartaal, is opnieuw een domper voor Nederland, dat met vaccineren fors achterloopt op de rest van de EU.