Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 8 februari weer open. Dat hebben onderwijsminister Arie Slob en minister Wouter Koolmees (Kinderopvang) gezegd na coronaoverleg op het Catshuis. Wel zal er in het onderwijs gewerkt worden met sneltesten, meldt Slob.

Het deskundigenteam OMT heeft gezegd dat het verantwoord is om kinderen weer fysiek naar school te laten gaan, benadrukt de onderwijsminister. Wel begrijpt hij de zorgen van leraren en ouders. Daarom is het volgens Slob belangrijk dat het heropenen van de basisscholen zorgvuldig gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet.

Hoewel de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat ouders thuis blijven werken als dat kan, benadrukte Koolmees tijdens een persmoment op het Catshuis. Zondag overlegden betrokken ministers in de ambtswoning van de premier over de scholen maar ook andere maatregelen, zoals de avondklok.

Ook speciaal onderwijs kan weer fysiek gegeven worden, maar middelbare scholen kunnen volgende week nog niet open, zegt Slob. Over verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen krijgt het kabinet nog aanvullende informatie. De buitenschoolse opvang blijft voorlopig ook nog dicht, behalve de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Heropening basisscholen 'hoogste prioriteit' volgens Rutte

Het kabinet zinspeelde de afgelopen week al op een heropening van de scholen op 8 februari. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei vrijdag al dat hij de kans "zeer groot" achtte dat de opening van de basisscholen in de week van 8 februari gerealiseerd kan worden. Volgens de minister moet er "iets heel raars gebeuren" wil dat niet lukken.

Premier Mark Rutte zei dat de heropening van de scholen, met name in het basisonderwijs, de hoogste prioriteit had. Dinsdag hoopt hij tijdens een persconferentie meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen nog meer kunnen worden afgebouwd.

Alle scholen en de kinderopvang zijn al sinds vlak voor het begin van de kerstvakantie gesloten. Wel gelden enkele uitzonderingen. Zo mogen eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs, kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen wel naar school. Het is de tweede keer sinds de corona-uitbraak in Nederland bijna een jaar geleden dat scholen thuisonderwijs geven.