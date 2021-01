Demonstranten verzamelen zich zondag in Apeldoorn om 'koffie te drinken' tegen de coronamaatregelen, met toestemming van de burgemeester. In Amsterdam, waar geen demonstratie is toegestaan, wordt rekening gehouden met nieuwe ongeregeldheden rond het Museumplein.

Het 'koffiedrinken' in Apeldoorn is in de plaats gekomen van een eerder aangekondigde demonstratie van de actiegroep 'Nederland in verzet, weg met dit kabinet'. De term werd na de invoering van de avondklok voor het eerst gebruikt door betogers die wilden demonstreren op plekken waar dat niet was toegestaan.

Mensen die willen demonstreren mogen dit zondag doen op het Apeldoornse Zwitsalterrein. Burgemeester Ton Heerts wil dat niet verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is. Het protest moet wel plaatsvinden binnen de geldende coronaregels.

Het is nog onbekend of er mensen naar Apeldoorn zullen komen, en zo ja, hoeveel ongeveer het er zullen zijn en welke intenties ze zullen hebben, meldt de gemeente in een verklaring.

Voor de zekerheid heeft de Apeldoornse burgemeester wel een noodverordening ingesteld, die geldt voor het Zwitsalterrein, de Apeldoornse binnenstad en het gebied rond het NS-station. Daar heeft de politie nu meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren.

Volgens lokale media treffen ondernemers voorbereidingen op de komst van de demonstranten. Zo worden winkels gebarricadeerd en worden losse spullen van straat gehaald. De gemeente heeft inwoners van de binnenstad gevraagd geen fietsen op straat te laten staan.

Noodverordening rond Museumplein

Demonstreren is zondag niet toegestaan in Amsterdam, maar in de hoofdstad wordt wel rekening gehouden met nieuwe onlusten.

Burgemeester Femke Halsema heeft het Museumplein en de nabije omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat is groter dan vorige week, omdat de politie toen ook in zijstraten van het plein moest optreden, aldus de gemeente. De maatregel gaat zondag om 11.00 uur in.

Aanleiding voor het besluit zijn de "gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen", meldt de gemeente.

Vorige week zondag werd er 'koffie gedronken' in Eindhoven en Amsterdam. In beide plaatsen liep dit uit op rellen en ingrijpen van de Mobiele Eenheid. Het is volgens Apeldoorn nog niet te zeggen of en hoeveel mensen er zondag naar de Gelderse gemeente komen en wat ze van plan zijn.