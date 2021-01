De GGD heeft zaterdag alsnog de printfunctie van zijn systeem voor bron- en contactonderzoek uitgeschakeld, zo meldt de dienst op zijn website. Eerder deze week bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat miljoenen privégegevens van Nederlanders uit de coronasystemen van de GGD's illegaal zijn verhandeld.

Vrijdag was het nog steeds mogelijk om heel eenvoudig de gegevens van honderd mensen per keer uit te draaien, een week nadat de GGD op de hoogte was gebracht van een lek in zijn systeem, zo schreven de NOS en Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek.

De inmiddels beruchte exportfunctie (HPZone en HPZone Lite) was al wel grotendeels dichtgezet, maar de functie om lijsten met persoonsgegevens af te drukken nog niet. Vanuit die printfunctie kunnen de gegevens vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden gedeeld.

De printfunctie stond tot zaterdag aan voor alle medewerkers die HPzone Lite gebruiken. Dat is een belangrijk softwarepakket voor het bron- en contactonderzoek, dat door duizenden onderzoekers wordt gebruikt.

De koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft de printfunctie nu weliswaar uitgezet, maar is ondertussen nog bezig met "het aanpassen van alle overige exportmogelijkheden." NU.nl is nog in afwachting van een toelichting daarop.